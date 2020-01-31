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الزمالك يواجه أول أغسطس في أنجولا بزيه الأساسي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام أول اغسطس الأنجولي، الذي أقيم اليوم الجمعة، عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي وهو الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر.

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كما يرتدي فريق أول أغسطس الزي الأحمر في الأسود والشورت الأسود، فيما يرتدي حارسه الزي الأصفر.

وحضر الاجنماع الفني للمباراة أيمن حافظ المنسق العام وأحمد زاهر المدير الإداري ومصطفى ميلا.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس غدا السبت، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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