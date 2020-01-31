شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر»: أثق في قدرة لاعبي الأهلي على الفوز أمام الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الهلال السوداني، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن فريقه يخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

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وأوضح أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة وجاهز تمامًا لمواجهة بطل السودان من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدور التالي.

وأشار إلى أنه سعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين في الأهلي ويثق تمامًا في قدرتهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أنه شاهد العديد من المباريات الخاصة بالمنافس وتمت دراسته بشكل جيد.

ويلتقي الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء غدٍ السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.