بواتنج الى بشكتاش التركي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020 اعلن نادي ​فيورنتينا​ الايطالي انه توصل لاتفاق مع نادي ​بشكتاش​ التركي من اجل اعارة لاعبه الغاني كيفين برينس ​بواتنج ​ الى الدوري التركي لمدة عام ونصف.

Advertisements بهذا الانتقال يكون بواتنج قد اكتشف الدوري رقم 5 في تاريخه الكروي بعد سنوات في ايطاليا واسبانيا انكلترا والمانيا. ولعب بواتنغ مع برشلونة في اسبانيا وميلان وفيورنتينا في ايطاليا وفرانكفورت في المانيا ولاس بالماس في الليغا. يذكر ان بشكتاش لا يمر بفترة جيدة في الدوري التركي لذا تعاقد مع اللاعب ابن ال 32 عام من اجل تحسين النتائج.

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