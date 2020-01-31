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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيمري كان بعد الوصول إلى دورتموند: فورزا يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
إيمري كان بعد الوصول إلى دورتموند: فورزا يوفنتوس
بعد إنتقاله إلى صفوف بوروسيا دورتموند الالماني، وجه الدولي إيمري كان رسالة عاطفية إلى جماهير يوفنتوس الإيطالي.
وغرّد كان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أريد أن أقول شكرًا للجميع في يوفنتوس على دعمهم، إلى زملائي في الفريق والموظفين والجميع وراء الكواليس، كان لي الشرف تمثيل هذا النادي العظيم وسأحمل الذكريات في قلبي، شكرًا لكم، فورزا يوفنتوس".
وإنضم كان إلى دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفي حالة استيفاء الشروط المتفق عليها، يضمه دورتموند بصفة دائمة مقابل مبلغ 25 مليون يورو، يتم دفعه في ثلاث سنوات مالية.
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