شكرا لقرائتكم عقدة السنوات الخمس للهلال تزف بشرى التأهل للأهلى قبل لقاء الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأمل فريق الأهلي بقياده مدربه رينيه فايلر في تخطي عقبة الهلال السوداني بالفوز أو التعادل للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا، مساء غد السبت، على نظيره الهلال السوداني، في لقاء سيحتضنه ملعب الأخير بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وخلفه كل من النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط لكل فريق.

الأهلي يواجه منافس قوى ولديه فرص كبيرة في التأهل، بجانب سلاح أخر وهو فك عقدة 5 سنوات من الحرمان.

أخر مرة تخطى الهلال السوداني دور المجموعات في دوري ابطال أفريقيا تعود لنسخة 2015، حينما تأهل رفقة مازيمبي من المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمة وحيدة.

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وقتها ودع الهلال نصف النهائي امام اتحاد الجزائر بنتيجة 2/1 في مجموع المباراتين، حيث خسر الفريق على أرضه بهدفين لهدف وتعادل سلبيًا في الجزائر.

الغريب أن تأهل الهلال في المرات الأربع خلال الألفية الجديدة من دور المجموعات، لم يصادف ذلك فوزه في الجولة الأخيرة، والمرة الوحيدة التى فاز بها في الجولة الأخيرة كانت على حساب الزمالك في نسخة 2014 ووقتها لم يشفع له الفوز في التأهل.

وسبق للهلال التأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين الأولى كانت أمام الأهلي في نهائي 1987 وتلقى هزيمة قاسية على ملعب القاهرة، والثانية كانت أمام الوداد المغربي في 1992.

وفي الألفية الجديد تخطى الهلال دور المجموعات لدوري الأبطال في 4 مناسبات فقط، ففي نسخة 2007 تخطى الهلال دور المجموعات لكنه وقتها تعادل مع الترجي في الجولة الأخيرة ووصل إلى نصف النهائي وخرج على يد النجم الساحلي، وفي 2009 خسر من زيسكو الزامبي بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة لكنه تأهل وخرج من الدور نصف النهائي على يد مازيمبي الكونغولي، وفي 2011 تأهل رغم التعادل مع الرجاء المغربي في الجولة الأخيرة من المجموعات بدون أهداف، وخرج من الدور نصف النهائي علي يد الترجي التونسي، في العام 2015 تعادل في الجولة الأخيرة مع سموحة بدون أهداف، وخرج من الدور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا عل يد اتحاد العاصمة الجزائري.