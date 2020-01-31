شكرا لقرائتكم خالد الغندور: فوز الزمالك بالسوبر الأفريقى فرصة لمصالحة الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور أن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي سيكون نقطة فارقة للأفضل بالنسبة للفريق الأبيض. قال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك: "الأداء لم يعجب الجماهير أمام دجلة ولكن لقاء الترجي المقبل فرصة ثمينة للاعبي الزمالك للرد على الانتقادات". Advertisements أضاف: "الفوز بالسوبر الإفريقي سيكون نقطة فارقة في الموسم وسيدفع اللاعبون ويعطيهم دفعة معنوية كبيرة لحصد المزيد من الالقاب خاصة عند مواجهة الأهلي في السوبر المصري". اختتم:" اطالب جماهير الزمالك بتدعيم فريقها هذا هو الوقت الأهم لتدعيم الفريق".

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