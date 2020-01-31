شكرا لقرائتكم 4 إصابات ووصلة توبيخ سويسرية.. تفاصيل آخر مران للأهلى قبل مواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المران الأخير لفريق الأهلى قبل السفر إلى السودان، جلسة تعنيف شديدة من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لجميع اللاعبين.

وجاءت جلسة التعنيف من الخواجة السويسرى بسبب التخدلات القوية من بعض اللاعبين ضد زملائهم، حيث شهد ملعب "التتش" إصابة السنغالى أليو بادجى بنزيف نتيجة تدخل عنيف من قبل محمود وحيد، وهو نفس الأمر الذى تكرر مع على معلول الذى نزف داخل أرض الملعب أيضا بسبب إحدى الكرات المشتركة، والتى حملت أيضا طابع العنف الشديد.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السوداني غداً، السبت، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ولم تتوقف التدخلات العنيفة عند هذا الحد، بل أنه انتقت ضحية أخرى خلال نصف ساعة فقط وهو أحمد فتحى الذى أصيب فى إحدى الكرات المشتركة ايضا، فى فمه، ونزف داخل أرض الملعب بشكل مزرى، ليوقف المدير الفنى المران، ويستدعى جميع اللاعبين، ويحذرهم من التدخلات العنيفة، مشددا على ضرورة مراعاة كل لاعب سلامة زملائه خلال تأدية المران، وأن هذا الأمر لا علاقة له بالجدية والحماس.

وفي نفس المران تعرض أحمد الشيخ لكدمة قوية في الفم بعد تدخل من عمرو السولية ولم يستطع الشيخ استكمال المران.

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وأصطحب المدرب السويسرى 21 لاعباً فى رحلة السودان، هم: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رأس بعثة الفريق المتجهة إلى السودان إستعداداً لمباراة الهلال.

وشهدت رحلة الأهلى إلى السودان ترتيبات على أعلى مستوى من أجل خروج المباراة بشكل جيد، حيث أجرى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات مكثفة مع الخطيب والسفير حسام عيسى لتوفير التأمين الكامل للبعثة فى السودان، وأكد السفير إيجابية اجتماعاته مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذي يضمن سلامة بعثة الأهلي.

وقال فايلر اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني إن فريقه يخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة وجاهز تمامًا لمواجهة بطل السودان من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدور التالي.

وأشار إلى أنه سعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين في الأهلي ويثق تمامًا في قدرتهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أنه شاهد العديد من المباريات الخاصة بالمنافس وتمت دراسته بشكل جيد.