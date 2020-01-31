شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بـ الشناوى للاطمئنان على جاهزيته لمواجهة الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وخضع الشناوي لتدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، استعدادًا لمواجهة الغد.
وقبل الجلسة الخاصة مع الشناوي عقد السويسري رينيه فايلر محاضرة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم على ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يستضيف مواجهة الهلال في التاسعة مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة والسودان في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومنح فايلر اللاعبين بعض التعليمات الفنية المتعلقة بالاستعداد لخوض المباراة التي تجمع الفريقين غدًا.
وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالاهلى قد اختار 21 لاعبا لهذه الرحلة وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن
و تم استبعاد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.
يعتلي الأهلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.
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