شكرا لقرائتكم هل ظلم الأهلي هذا الثنائي بقيد شوبير في القائمة الأفريقية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء قرار النادي الأهلي بقيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية، ليعصف بأمال كريم نيدفيد من المشاركة الأفريقية وكذلك الإبقاء على وضع صالح جمعة كما هو تحت التجميد بعد خلافه مؤخرًا مع فايلر.

وقيد الأهلى 26 لاعبا فى القائمة الأفريقية مطلع الموسم الحالي، قبل أن يضيف كلا من سعد سمير ومحمود كهربا واليو بادجي، ليتبقى مكانا واحدا بالقائمة الأفريقية، حسمه الأهلي بقيد الحارس الصاعد مصطفى شوبير.

وكان الأهلي أمام خيار من ثلاثة لاعبين لضم أحدهم في هذا المقعد المتبقي، وهم مصطفي شوبير حارس المرمى وكان الخيار الأبعد نظرا لوجود ثلاثة حراس مرمى في قائمة الفريق، واللاعب الثاني كان كريم نيدفيد في ظل حاجة الأهلى للاعب وسط بعدما ضربت الإصابات الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي، واللاعب الثالث كان صالح جمعة، لكن توتر علاقة الثالث مع السويسري رينيه فايلر أخرجته تماما من الحسابات.

فنيا الأهلي كان بحاجة لخدمات الثنائي نيدفيد وصالح جمعة أكثر من حاجته لحارس رابع، لكن الرؤية الفنية لفايلر حسمت الأمر، ربما لقناعة المدرب السويسري بحساسية هذا المركز.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالاهلى قد اختار 21 لاعبا لهذه الرحلة وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.