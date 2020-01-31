شكرا لقرائتكم 20 لاعبا بقائمة فريق الإسماعيلى لمواجهة أسوان فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

القائمة لم تشهد أى وجوه جديد باستثناء استبعاد محمد صادق ووجيه عبد الحكيم لأسباب متنوعة وضم محمود عبد المنصف حارس المرمى وكماتشو الظهير الأيمن.

القائمة جاءت كالتالى ..

حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع ..باهر المحمدى ، محمد هاشم ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد مجدى الجمل ، أسامة إبراهيم ، محمود البدرى ، كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، همام طارق.

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خط الهجوم .. شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، محمد الشامى.

وتعاقد الاسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية مع التونسي فخر الدين بن يوسف والاوغندي باتريك كادو لتدعيم خط هجوم الدراويش في النصف الثاني من الموسم .

وفاز الاسماعيلي علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام

وتأهل الاسماعيلي للدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد في الاسكندرية والتعادل السلبي في لقاء الإياب علي ستاد الاسماعيلية

وضرب الاسماعيلي موعدا مع الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية حيث تقام مباراة الذهاب بالاسماعيلية فيما تقام مباراة العودة بالمغرب .