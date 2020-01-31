شكرا لقرائتكم محاضرة فنية للأهلى قبل إنطلاق المران الختامى لمواجهة الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، الذي أقيم على ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يستضيف مواجهة الهلال في التاسعة مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة والسودان في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومنح فايلر اللاعبين بعض التعليمات الفنية المتعلقة بالاستعداد لخوض المباراة التي تجمع الفريقين غدًا.

بدأ مران الأهلي بقراءة الفاتحة وتعهد اللاعبون ببذل أقصى مات لديهم في لقاء الغد المرتقب من أجل الفوز على بطل السودان للتأهل كأول المجموعة لدور الثمانية وأن كان التعادل يضمن للأهلي الصعود أيضاً.

فيما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، في المران الأخير اليوم في السودان استعدادًا لمواجهة الهلال، وحصل الثلاثي على وحدات تدريبية متنوعة، في إطار الاستعداد لمواجهة الغد المهمة، واقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم.

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يعتلي الأهلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحد

وقال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق إن الاهلي جاهز لمباراة الهلال السوداني، غدًا السبت ، موضحاًإن فريقه يخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

أوضح أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة وجاهز تمامًا لمواجهة بطل السودان من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدور التالي.

وأشار إلى أنه سعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين في الأهلي ويثق تمامًا في قدرتهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أنه شاهد العديد من المباريات الخاصة بالمنافس وتمت دراسته بشكل جيد.