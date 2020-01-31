شكرا لقرائتكم خالد الغندور: لا أفرح إلا بفوز الزمالك وعايز الأهلى يتغلب على طول ولكن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور أنه لا يفرح إلا بفوز الزمالك ولا يحزن إلا بخسارته مؤكدا أنه يتمنى هزيمة الأهلى دائما ولكن محليا موضحا أن المارد الأحمر هو الفريق الوحيد المنافس للأبيض فى مصر.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك أنه يتمنى التوفيق للأهلى أمام الهلال السودانى حفاظا على مشاعر جماهير القلعة الحمراء وأصحابه اللذين ينتمون لتشجيع النادى الأحمر.

أكد الغندور أن المنافسة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا صعبة جدا وتختلف تماما عن المسابقة المحلية موضحا أن الحكام المصريين عادة ما يكون لديهم انتماءات.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الثانية فى دورى ابطال افريقيا قبل مواجهة الهلال فى أم درمان، ويتساوى بطل السودان مع النجم الساحلى برصيد 9 نقاط، وسيستضيف الفريق التونسى نظيره بلاتنيوم فى نفس التوقيت بختام مباريات المجموعة.

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ويحتاج الأهلى للتعادل فى مواجهة السبت، من أجل التأهل دور ربع النهائي، بينما لا بديل عن الفوز لفريق الهلال، من أجل ضمان الصعود للدور التالى.

وتغلب المارد الأحمر، فى أخر مواجهاته على النجم الساحلى، 1 - 0، وبنفس النتيجة تغلب الهلال على بلاتنيوم.