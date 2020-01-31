شكرا لقرائتكم طرح تذاكر مباراة الزمالك أمام الترجى فى السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجدير بالذكر أن مسئولو اتحاد الكرة أرسلوا خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي يخطره فيه برفض نادي الزمالك السفر إلى قطر للمشاركة فى السوبر الأفريقي الذى يجمعهم بالترجى التونسي يوم 14 فبراير المقبل. أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد القطرى عبر موقع تويتر عن طرح التذاكر من خلال موقع خاص يتيح شرائها عبر الانترنت.

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