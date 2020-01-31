الفيصلي يستعير محمد الصيعري من الوحدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيصلي يوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب محمد الصيعري قادما من الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن اللاعب سينضم للفريق على سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر، مع أفضلية الشراء بداية من الموسم المقبل.
ويلعب الصيعري في مركز المهاجم، ويبلغ من العمر 26 عاما، وسبق له اللعب لأندية الاتحاد وهجر والاتفاق والتعاون والحزم.
ويحتل الفيصلي المركز السابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.
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