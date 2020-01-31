ضمك يتعاقد مع البرازيلي رافاييل كوستا وحسن الشمراني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ضمك يوم الجمعة إبرام صفقتين مهمتين ، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي رافاييل كوستا وحسن الشمراني. ولم يعلن النادي عن تفاصيل التعاقد مع اللاعبين واكتفى بنشر صورتهما عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت. ويلعب البرازيلي كوستا في مركز لاعب الوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، فيما يلعب الشمراني في الدفاع ويبلغ أيضا 29 عاما. ويحتل ضمك المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.

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