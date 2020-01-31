شكرا لقرائتكم أبها يتعاقد مع نادر الشراري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أبها التعاقد مع اللاعب نادر الشراري حتى 2021، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي يوم السبت.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" إن الشراري سيلعب مع الفريق حتى نهاية 2021، حيث تمت مراسم التوقيع في حضور محمد أبو حثرة مدير الاحتراف بالنادي.

ويلعب الشراري في مركز المدافع، ويبلغ من العمر 23 عاما، وسبق له اللعب في فريق العروبة. ويحتل أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.