شكرا لقرائتكم البرازيلي أندري لويز مدرباً للحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الحزم يوم الجمعة، تعاقده مع المدير الفني البرازيلي آندري لويز لقيادة الفريق، خلفا لدانيال ايسايلا.

وكان الحزم أعلن في وقت سابق إنهاء عقد مدرب الفريق الروماني دانيال إيسايلا بالتراضي.

وكان إيسايلا تولى قيادة الحزم في يونيو 2018، وقاده للحصول على المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

ويحتل الحزم حاليا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، حصدها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها والهزيمة في 8.