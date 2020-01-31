موعد مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.. "القنوات الناقلة والترتيب".. ومهمة جديدة لليفربول

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم إلى جولة جديدة مثيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ ينطلق الأسبوع الخامس والعشرين مساء غدًا السبت 1 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

وتعود عجلة منافسات الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، بعد توقف منافسات كأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزيين، وذلك بإقامة 8 مباريات، في انطلاق الجولة الـ25 من البريميرليج، والتي تشهد ملاقاة ليفربول "متصدر المسابقة" بنظيره ساوثهامبتون. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

البداية ستكون من خلال قمة مثيرة مرتقبة عندما يحلّ تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على ليستر سيتي، ثم يلتقي بورنموث مع أستون فيلا وكريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد وإيفرتون مع واتفورد. حسبما ذكر موقع "الجول".

ويفتح ملعب أنفيلد أبوابه، في الخامسة مساء، لاحتضان مباراة هامة تجمع ليفربول بنظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي يخوضها الريدز، وعينه على مواصلة سلسلة اللاهزيمة، وتعزيز صدراته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يعتليه برصيد 70 نقطة، بفارق يمتد لـ19 نقطة، عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، بينما يوجد ساوثهامبتون بالمرتبة التاسعة، برصيد 31 نقطة.

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ويخوض ليفربول موقعته، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، مفتقداً لخدمات الثنائي ساديو ماني وجيمس ميلنر بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد الألماني الخطة ذاتها التي خاض بها مواجهته الأخيرة أمام وست هام يونايتد، على أن يستمر في الدفع بأوريجي بديلاً للسنغالي، بجانب صلاح وفيرمينو، بينما سيتسلح بفينالدوم وهندرسون وفابينيو في خط الوسط، وفيرجيل فان دايك في الدفاع بمعاونة روبرتسون وجوميز وأرونولد، وأليسون بيكر.

كما يلتقي تشيلسي بمنافسه ليستر سيتي، في الثانية والنصف عصراً، في اللقاء الذي يخوضه البلوز من المركز الرابع بترتيب المسابقة، ممتلكاً 40 نقطة في رصيده، خلف الذئاب صاحب الـ48 نقطة، بينما يصطدم مانشستر يونايتد بولفرهامبتون، في السابعة والنصف مساء، ويخوض الشياطين الحمر مباراته محتلاً المركز الخامس بـ34 نقطة، بينما يأتي الويلفز سابعاً ممتلكاً الرصيد ذاته.

وتشهد الجولة، ملاقاة كريستال بالاس بشيفيلد يونايتد، في الخامسة مساء، إذ يحتل الأول المركز الحادي عشر بينما يأتي شيفيلد ثامناً في جدول الدوري، وفي التوقيت ذاته يلتقي بورنموث بنظيره أستون فيلا، ويخوض بورنموث اللقاء من المركز الثامن عشر، بينما يحتل الفيلاينز المرتبة السادسة عشر.

بينما تقام مباراة واتفورد وإيفرتون، في الخامسة مساء، على أن يخوض أبناء كارلو أنشيلوتي اللقاء من المركز الثاني عشر، في الوقت الذي يحتل فيه واتفورد المرتبة قبل الأخيرة، وفي التوقيت ذاته يلتقي وست هام يونايتد بمنافسه برايتون، ويحتل الأخير المركز الخامس عشر، بينما يأتي وست هام المرتبة السابعة عشر، ولقاء نيوكاسل صاحب المركز الرابع عشر ونظيره نورويتش سيتي متذيل الترتيب.