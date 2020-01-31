دورتموند يتعاقد مع ايمري جان من يوفنتوس









اسماء السيد - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الالماني الجمعة التعاقد مع مواطنه لاعب خط الوسط ايمري جان من يوفنتوس بطل الدوري الايطالي لكرة القدم في اليوم الاخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وسينضم الدولي الالماني (26 عاما) على سبيل الاعارة في بادئ الامر، إذ سيعوّض غياب الدنماركي توماس ديلاني المصاب حتى نهاية الموسم، على أن يصبح الانتقال صفقة دائمة "شريطة استيفاء الشروط المتفق عليها"، وفق ما أشار اليه بوروسيا دورتموند في بيان على موقعه الرسمي.

وقال مدير النادي مايكل تسورك إنه "بالتعاقد مع ايمري جان، نضم دوليا المانيا بإمكانه اللعب في مراكز وخطط تكتيكية مختلفة في خطي الدفاع والوسط. إنه لاعب يتمتع بلياقة بدنية قوية ورغبة كبيرة في الفوز".

وأفادت التقارير أن دورتموند سيضم لاعب ليفربول الانكليزي وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن السابق مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار)، فيما أشارت صحيفة "بيلد" المحلية إلى أن جان قبل بتخفيض أجره للانضمام الى بطل المانيا عامي 2011 و2012 حيث سيتقاضى 8,5 ملايين يورو في الموسم بدلا من 14 مليونا مع نادي السيدة العجوز.

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ويأتي انتقال جان في ظل رغبته بخوض دقائق أكثر على أرض الملعب في مسعاه لحجز مكان له في نهائيات كأس أوروبا 2020 مع المانشافت بقيادة المدرب يواكيم لوف.

ولم يشارك اللاعب الذي بإمكانه أن يشغل مراكز لاعب الارتكاز وقلب الدفاع والظهير، أساسيا في أي مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم كما لم يشارك في أي مباراة في دوري أبطال أوروبا لاستبعاده من طرف المدرب ماوريتسيو ساري.

وكان دورتموند تخلى الخميس عن جهود الإسباني باكو ألكاسير الذي عاد الى بلاده من بوابة فياريال، إذ كان الضحية الاولى للانطلاقة المذهلة للنروجي الواعد إرلينغ هالاند (19 عاما) الذي انضم الى الفريق مقابل 20 مليون يورو من سالزبورغ النمسوي في مطلع كانون الثاني/يناير الحالي وسجل خمسة أهداف في مباراتين لعبهما بديلا.