الهلال يستعيد الصدارة وتعادل الرائد مع الاتحاد









اسماء السيد - استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أبها 2-1 الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في المرحلة السادسة عشرة.

وسجل البيروفي اندري كاريو (9) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (13) هدفي الهلال، فيما سجل الملغاشي فانيفا اندرياتسيما (88) هدف أبها.

واستعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين والصدارة بعدما تنازل عنها في المرحلة الماضية لفائدة جاره النصر حامل اللقب، وهو استغل تعثر الأخير أمام مضيفه ضمك 1-1 الخميس في افتتاح المرحلة لانتزاع المركز الأول بفارق نقطة واحدة (35 مقابل 34)، في حين بقي أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

واندفع الهلال الى الهجوم منذ البداية، وسدد كاريو كرة قوية تصدى لها الحارس المغربي عبد العالي المحمدي (7)، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين بضربة رأسية اثر ركلة ركنية (9).

وعزز غوميس تقدم الهلال بعد أربع دقائق بتسديدة قوية من داخل المنطقة أسكنها على يمين المحمدي (13).

وتابع الهلال أفضليته في الشوط الثاني، وأنقذ المحمدي مرماه من هدف ثالث بتصديه ببراعة لتسديدة قوية لياسر الشهراني (57).

وكاد أبها أن يقلص الفارق عبر المدافع المغربي أمين عطوشي لكن حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف أبعد الكرة إلى ركنية (62).

وواصل المحمدي تألقه بتصديه لتسديدة غوميس التي ارتدت إلى الإيطالي سيباستيان جوفينكو الذي سددها بدوره قوية لكن الحارس المغربي أبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية (68).

وحرمت العارضة الهلال من الهدف الثالث بردها تسديدة البرازيلي كارلوس إدواردو (71)، وأبعد المحمدي ببراعة كرة رأسية لغوميس (79)، قبل أن ينجح أصحاب الأرض وعلى عكس مجريات اللعب في تقليص الفارق بتسديدة قوية لأندرياتسيما من خارج المنطقة استقرت على يسار المعيوف (88).

وتعادل الحزم وضيفه التعاون سلبا على ملعب نادي الحزم بالرس.

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ورفع الحزم رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 27 نقطة للتعاون الذي صعد إلى المركز الرابع.

وعقب المباراة أعلن الحزم عبر موقعه الرسمي إنهاء عقد مدربه الروماني دانيال ايسايلا بالتراضي.

وتعادل أيضا الرائد مع ضيفه الاتحاد 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتقدم الرائد عن طريق أحمد الزين (49)، وأدرك الأرجنتيني ليوناردو خيل التعادل للاتحاد (80).

ورفع الرائد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس والاتحاد إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

ملخص مباراة أبها والهلال:

ملخص مباراة الرائد والاتحاد: