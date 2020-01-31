زيدان يبقي بيل خارج قائمة الدربي وينفي شائعات رحيله









اسماء السيد - أبقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم جناحه الدولي الويلزي غاريث بايل خارج قائمة الفريق التي ستواجه أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة السبت، الا انه "لا يفكر" باحتمال رحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلتقي الغريمان في المرحلة 22 من الدوري في معقل ريال على ملعب سانتياغو برنابيو في مسعى الاخير للمحافظة على الصدارة امام برشلونة.

وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الجمعة عن إمكانية رحيل بايل، قال زيدان "غاريث معنا، أنا أعتمد عليه. لا أفكر بهذا الاحتمال".

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وكان بايل قريبا من الالتحاق بجيانغسو سونينغ الصيني خلال الصيف الماضي في حين أشارت صحيفة "ذي تايمز" الانكليزية الجمعة إلى أن الويلزي أجرى محادثات بشأن إمكانية العودة الى فريقه السابق توتنهام سادس الدوري الممتاز.

إلا أن مصدرا في النادي اللندني قال لوكالة فرانس برس أن سبيرز لا يجري مفاوضات للتوقيع مع بايل هذا الشهر، فيما أكد مصدر آخر مقرّب من الدولي الويلزي أن الاخير لن يعود الى توتنهام في كانون الثاني/يناير الجاري.

ولم يدرج زيدان اسم بايل في قائمة الفريق التي ستخوض الدربي رغم أنه تدرب مع الفريق الجمعة. كما غاب ابن الثلاثين عاما عن قائمة الفريق التي فازت على ريال سرقسطة (4-صفر) في كأس الملك الاربعاء بعد أن خاض حصة تدريبية كاملة للمرة الاولى بعد تعافيه من اصابة في الكاحل.