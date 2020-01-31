نبيل معلول يقترب من تدريب منتخب سوريا

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أكد عبد القادر كردغلي عضو الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية أن المدرب التونسي نبيل معلول أبدى موافقته على تدريب منتخب سوريا بعدما "تم وبشكل سري" الاجتماع معه.

وقال كردغلي اليوم الجمعة لوكالة فرانس برس "بعد مفاوضات هاتفية قام معلول أمس الخميس بزيارة دمشق لاربع وعشرين ساعة واجتمعنا معه لعدة ساعات وأبدى رغبته وموافقته على تدريب منتخب سوريا وتخليص أمور التعاقد".

وأضاف كردغلي "اتفقنا على كل الأمور الفنية والادارية بانتظار دراسة مطالبه المادية".

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ولم يفصح كردغلي عن المطالب المادية لمعلول، وقال "سيقوم اتحاد الكرة بدراسة شروطه المادية والبت فيه قريبا وممكن تنحل (تُحَلَّ) او لا تنحل .... وبنسبة كبيرة ستكون الأمور محلولة علما أن مدة العقد هي نحو سنة وعشرة أشهر أي حتى نهاية التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس اسيا".

وكان فجر ابراهيم المدرب السابق لمنتخب سوريا الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي، رفض اقتراح اتحاد الكرة بتمديد عقده لمدة ستة اشهر علما بأنه قاد منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الاسيوية الاولى للتصفيات المزدوجة لكاس العالم 2022 وكأس أسيا 2023 بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمس جولات مقابل 7 نقاط لكل من الصين (لعبت أربع مباريات) والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف، فيما تحتل غوام المركز الأخير من دون رصيد.

وسيلعب منتخب سوريا الجولات الثلاث المتبقية خارج ملعبه بضيافة المالديف في 31 اذار/مارس القادم، وغوام في الرابع من حزيران/يونيو، والصين في الجولة الأخيرة في التاسع من الشهر ذاته.