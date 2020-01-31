شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع الشناوي في نهاية مران الأهلي بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في نهاية مران الفريق الأخير مساء اليوم الجمعة على استاد الجوهرة شهدت الجلسة الاطمئنان على جاهزية اللاعب لمواجهة الهلال السوداني غدًا.

وخضع الشناوي لتدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، استعدادًا لمواجهة الغد.