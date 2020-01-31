شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الاخبار الهامة والاحداث المتلاحقة ابرزها استعدادات الفريق الكروي الأول لمباراة أول أغسطس الانجولي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

أحمد عيد يحصل على القميص التاريخى للزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

حصل أحمد عيد، الظهير الأيمن الصاعد للزمالك، على القميص رقم 14 وهو الرقم التاريخى لرموز القلعة البيضاء، بعدما تم قيد اللاعب بصورة رسمية فى قائمة الفريق فى النسخة الحالية من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

مشجع زملكاوى لـ محمد حسن: ركز بالملعب وبلاش تقعد تحلق.. واللاعب: تعال العب انت

دخل محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، فى مشادة مع جماهير الفريق عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، وذلك بعدما نصح أحد المشجعين لاعب الزمالك بضرورة التعلم من زميله طارق حامد لاعب وسط الفريق والمنتخب الوطنى، ليرفض اللاعب نصيحة الجمهور.

بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة فى أنجولا قبل لقاء أول أغسطس.. صور

أدت بعثة نادي الزمالك الموجودة فى أنجولا صلاة الجمعة بإحدى قاعات فندق إقامة الفريق بمدينة لواندا، حيث يتواجد الفريق بالعاصمة الأنجولية استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الثالثة عصر غد، السبت، باستاد 11 نوفمبر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات دورى أبطال أفريقيا.

وفد الزمالك فى المغرب للاحتجاج الرسمى لدى الكاف على إقامة السوبر بقطر

وصل وفد الزمالك المكون من هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى مدينة الرباط بالمغرب، من أجل مقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وهانى أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذى للاتحادين الأفريقى والدولى لكرة القدم.

كارتيرون: عالجت تراجع الزمالك نفسيًا.. ولن أضم مدرب أحمال تجنبا للارتباك

أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أنه رغم تأهل الفريق الأبيض لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أنه يعتبر مواجهة أول أغسطس الأنجولى، التى ستقام فى الثالثة من عصر غد السبت، على ملعب 11 نوفمبر فى أنجولا، مهمة من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر والمباريات المقبلة فى الدورى الممتاز وبطولة أفريقيا.

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جنش: الزمالك نادى بطولات.. ولن أتعجل العودة بعد وعد كارتيرون

أعرب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن سعادته البالغة بالعودة من جديد للفريق، مشيرا إلى أنه بدأ المران وتحدث مع الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الذى أكد له أنه عندما يكون جاهزا فسيتم إشراكه فى الوقت المناسب مبينا أنه لن يتعجل العودة للمباريات.

مران الزمالك.. عواد "حارس وحيد".. ومشاركة المدربين فى التقسيمة

قسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامى الشيشينى المدرب العام والأخرى أمير عبد العزيز المدرب المساعد للعب الكرة من لمسة واحدة خلال مران الفريق اليوم فى أنجولا.

فيديو.. الزمالك يستعرض استعداداته فى أنجولا لموقعة أول أغسطس

استعرض الزمالك مشاهد من استعداداته لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى ستقام فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد 11 نوفمبر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات دورى أبطال أفريقيا.

أسرة الكونغولى كاسونجو تزور بعثة الزمالك فى أنجولا

زارت أسرة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، اللاعب، اليوم الجمعة، على هامش تواجد بعثة الزمالك فى أنجولا، لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى ستقام فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد 11 نوفمبر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يواجه أول أغسطس في أنجولا بزيه الأساسي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك و فريق وأول اغسطس الأنجولي الذي أقيم اليوم عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر، على أن يرتدي فريق أول أغسطس الزي الأحمر في الأسود والشورت الأسود و حارسه يرتدي الزي الأصفر.