حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة ، رمضان صبحى يعود لقائمة الأهلى فى مباراة بيراميدز و قيد مصطفى شوبير في القائمة الإفريقية . الأهلي يقيد مصطفى شوبير في القائمة الإفريقية رمضان صبحى يعود لقائمة الأهلى فى مباراة بيراميدز حسام عاشور: الأهلى يخوض مواجهة الهلال علي "قلب رجل واحد" لحصد النقاط الثلاث السفير المصري في السودان يؤازر الأهلي ويجتمع مع الخطيب السفارة المصرية فى السودان توزع تذاكر جماهير الأهلي في مباراة الهلال 10 فبراير أخر موعد لتدريب الحكام على تقنية الـvar Advertisements شوقى غريب يشترط مواجهة المنتخبات المتأهلة للأوليمبياد فى دورة دبي الزمالك يواجه أول أغسطس في أنجولا بزيه الأساسي مران الزمالك.. عواد "حارس وحيد".. ومشاركة المدربين فى التقسيمة الاتحاد الدولي يقر إيقاف فريق المصرى البورسعيدى عن القيد

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