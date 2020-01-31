الأهلي يقيد مصطفى شوبير في القائمة الإفريقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويعد مصطفى شوبير هو ثالث اللاعبين الذين قام الأهلي بقيدهم فى قائمته الإفريقية، الفترة الحالية، بعد السنغالي أليو بادجي، محمود كهربا، ليصبح مركز حراسة المرمى فى القلعة الحمراء تضم 4 لاعبين هم محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، وأخيرا مصطفى شوبير.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل حول المقعد الأخير في قائمة الفريق الأفريقية حيث كان مرشح له أكثر من لاعب أبرزهم عمار حمدي الذي رحل الي طلائع الجيش علي سبيل الإعارة وكذلك كريم نيدفيد لكن الأخير مازال يتلقي العلاج من إصابته الأخيرة الطويلة في غضروف الركبة كما كان المدافع الصاعد محمد عبد المنعم مرشحا للقيد الأفريقي لكنه رحل للاعارة لنادي سموحة لمدة موسم ونصف الموسم. Advertisements وحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر المقعد الأخير في القائمة الأفريقية بعد مفاوضات مكثفة مع جهازه المعاون وتم الاتفاق في النهاية علي قيد مصطفي شوبير قبل ساعات من إغلاق باب القيد الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.