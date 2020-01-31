شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في السودان يؤازر الأهلي ويجتمع مع الخطيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حرص حسام عيسى، السفير المصري في السودان، على حضور مران الفريق مساء اليوم، الجمعة، على استاد الجوهرة، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراته المهمة غدًا أمام الهلال السوداني.
وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق في السودان، جلسةً مع السفير المصري للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بمواجهة الغد.
كما حرص طاقم السفارة المصرية في السودان على الحضور إلى ملعب الجوهرة ومتابعة مران الأهلي، لدعم الفريق قبل مواجهة الهلال.
وأضاف أن السفارة المصرية ستتولى عملية توزيع التذاكر على جماهير الأهلي الموجودة في السودان.
أسفر الإجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السودانى عن ارتداء النادى الأهلى الزي التقليدى الخاص به خلال مباراة الغد فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدويى البطال افريقيا .
عقد الاجتماع الفني للمباراة في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، في أحد الفنادق بالسودان، وجرى خلاله الاتفاق على كل الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال.
وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، إلى جانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق بالكامل.
وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى قد اختار 21 لاعبا لهذه الرحلة وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن
ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.
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