شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حمادة طلبه: خطاب من حسام حسن وراء إبعادي عن كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حماده طلبه لاعب الزمالك السابق أنه يعشق حسام حسن نجم الأهلي و الزمالك السابق كلاعب ولكن كمدرب لم يكن هناك توافق مع بعضهم البعض ، ولم يستطع التعامل معه ، على الرغم من وجود صفة مشتركة تجمعع بينهم وهي الحماس فى التدريب و المباريات.

تابع طلبه فى تصريحات لقناة الزمالك حول إستغناء حسام حسن عنه فى أي نادي يتواجد فيه ، قائلا : " الحقيقة حسام حسن كمدرب لم يكن يتعامل معي بأسلوب جيد ، ورحلت عن المصري بسببه.

أضاف مدافع القلعة البيضاء أنه كان قريب من المشاركة فى كأس العالم مع منتخب مصر والجهاز الفني و قتها بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر أشترط أن أشارك بصفة أساسية مع المصري ولكني كنت أتواجد على دكة البدلاء فى عهد حسام حسن ، وأنضممت وقتها للمنتخب فى معسكرات الإعداد وفوجئت بخطاب يصل المنتخب من النادي المصري يستفسر فيه عن كيفية ضم لاعب غير ملتزم مع ناديه وهو شئ أحزنني، مؤكداً أن حسام حسن السبب فى عدم انضمامه للمنتخب للمشاركة فى كأس العالم.

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استعرض الزمالك مشاهد من استعداداته لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى ستقام فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد 11 نوفمبر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات دورى أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، فيديو، من فندق إقامة الفريق وصولا إلى تحركات الفريق لملعب المباراة وخوض الاستعدادات الخاصة باللقاء الذى يعد بمثابة تحصيل حاصل فى ترتيب المجموعة الأولى.وخاض الزمالك مرانه الأخير فى الثالثة من عصر اليوم على ملعب المباراة، وسبق المران مؤتمرا صحفيا للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تحدث خلاله حول قدوم الفريق إلى أنجولا لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعثر المحلى الأخير بالتعادل أمام وادى دجلة فى الدورى، خاصة أن مواجهة بطل أنجولا لن تصنع الفارق فى ترتيب المجموعة حيث تأهل الأبيض كثانى مجموعته بينما تصدر مازيمبى المجموعة بصورة نهائية وفى حالة نجاح الأبيض فى تحقيق الفوز على بطول أنجولا وتعرض مازيمبى الكونغولى متصدر المجموعة للخسارة أمام زيسكو الزامبى وفى هذه الحالة يتساوى الزمالك مع مازيمبى فى رصيد النقاط لن يتغير ترتيب المجموعة لتفوق بطل الكونغو فى المواجهات المباشرة مع الفريق الأبيض.