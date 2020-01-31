شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة أسوان واستبعاد صادق والان مع تفاصيل الخبر
القائمة لم تشهد أى وجوه جديد ، فيما تم استبعاد محمد صادق ووجيه عبد الحكيم لأسباب متنوعة وضم محمود عبد المنصف حارس المرمى وكماتشو الظهير الأيمن.
القائمة جاءت كالتالى ..
حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.
خط الدفاع ..باهر المحمدى ، محمد هاشم ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد مجدى الجمل ، أسامة إبراهيم ، محمود البدرى ، كماتشو.
خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، همام طارق.
خط الهجوم .. شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، محمد الشامى.
وتعاقد الاسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية مع التونسي فخر الدين بن يوسف والاوغندي باتريك كادو لتدعيم خط هجوم الدراويش في النصف الثاني من الموسم
وفاز الاسماعيلي علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام
وتأهل الاسماعيلي للدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد في الاسكندرية والتعادل السلبي في لقاء الإياب علي ستاد الاسماعيلية
وضرب الاسماعيلي موعدا مع الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية حيث تقام مباراة الذهاب بالاسماعيلية فيما تقام مباراة العودة بالمغرب .
كانت هذه تفاصيل خبر جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة أسوان واستبعاد صادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.