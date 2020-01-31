شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك والمقاولون في دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة وكان أبرزها فوز شباب الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة اهداف مقابل هدف وذلك في اطار اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة.

وأحرز اهداف الزمالك حسام اشرف هدفين وأسامة فيصل هدف، ويقود الفريق الأبيص كل من: أحمد عبدالمقصود مديرا فنيا ، ويعاونه منتصر الجدي وأحمد عبدالرؤوف ، وايمن الطويل مدربا للحراس ، ومحمود مغاوري اداريا للفريق ، واحمد عصمت للأحمال والتأهيل .

كما تغلب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضيفه وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

افتتح شادي رضوان التسجيل للأهلي في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة بعد تلقيه تمريرة عرضية، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 89 من عمر المباراة، بعد مراوغته مدافعي دجلة والتسديد في الزاوية البعيدة للمرمى.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في سبع مباريات، مسجلًا 41 هدفًا مقابل 18 هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة الـ20.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2001 بالأهلي كل من: أحمد سراج مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وممدوح عبيد مدربًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

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وفاز شباب المقاولون على الجونة بهدف فى المباراة التي اقيمت على ملعب الجونة بمدينة هرم سيتى باكتوبر، واحرز هدف اللقاء الوحيد محمود تايسون وبهذا الفوز يعود الفريق للمربع الذهبى للبطولة وقام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء واشاد عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون باداء اللاعبين والروح القتالية أثناء اللقاء.

يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وتامر عادل اصابات ملاعب وسعيد صابر ادارى واحمد الاسوانى عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى.

كما حقق فريق الشباب بنادى إنبى فوزا هاماً وكبيرا علي نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على ملاعب نادى سموحة بالأسكندرية .

وأحرز أهداف إنبى محمود على ويوسف لبيب ومحمد السيد النحاس ، بتلك النتيجة يواصل إنبى زحفه نحو قمة البطولة برصيد 52 نقطة في المركز الثانى ، بينما الزمالك يأتى فى المركز الأول برصيد 57 نقطة .

يقود الفريق البترولي جهاز فنى مكون من : طارق عبدالله ( مدير فنى )، طارق أبو ضيف ( مدرب عام )، شريف عمر ( مدرب )، خالد فرحات ( مدرب حراس مرمى )، نائل ناجي ( إدارياً )، تامر محمد ( طبيب )، محمد طارق ( أخصائى تدليك ).