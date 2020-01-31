شكرا لقرائتكم خبر عن قادرين نرجع بـ 3 نقاط.. تفاؤل كبير لجماهير الأهلى قبل مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بروح معنوية عالية تأمل جماهيرالنادى الأهلي حصد 3 نقاط ، أمام نادى الهلال السوادنى، فى المباراة المقرر إقامتها غدًا فى التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

اتسمت تغريدات جماهير النادى الأهلى بالتفاؤل فى مباراة الغد، وذلك من خلال هاشتاج "ام درمان يا أهلى" وقال أحمد :" إن شاء الله قادرين نرجع بـ 3 نقاط... احنا الاهلي اتحطينا ف مواقغ اصعب من كده وعمرهم ما خذلونا اللعيبة ترجع برجولة كعادتهم وهنفوز إن شاء الله"، وغرد أيمن قائلا:" وعدتونا وصدقناكم وقلنا خلاص خيرها في غيرها صعبتوا الموقف على نفسكم كنا وراكم وفي ضهركم احنا منتظرين وعدكم عشان نبقى في ضهركم".









وكتب محى :"ماتش مهم ف مسيرة فايلر وهيحدد شخصية فايلر الحقيقيه.. كل اللي فات حماده وال جاي حماده تاني خالص.. لا بديل عن الفوز"، أما إسلام ، قال:" ماتش صعب جدا بس لو كسبناه هتبقى فاتحة خير لاستعادة اللقب الغالى".

ويرى وائل مباراة الغد:" منافسة حاسمة أتمنّى أن يظهر فيها رجال الأهلي على قدر المسئولية وأن يكونوا عند حسن ظن الجماهير العريضة حتّى يثبتوا بأنّهم قادرون على رفع الرّاية بعد أسلافهم الخطيب وغيرهم".

يشار إلى أن عدد من جماهير الأهلي في السودان حرصت على التواجد داخل مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في السودان، وذلك قبل التحرك إلى ملعب الجوهرة الذي يحتضن مران الفريق الليلة.

ويخوض الأهلي مرانه في التاسعة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها غدًا في الموعد نفسه، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.

وأسفر الاجتماع الفنى للمباراة عن ارتداء الأهلى الزي التقليدى الخاص به، وعقد الاجتماع الفني للمباراة في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، في أحد الفنادق بالسودان، وجرى خلاله الاتفاق على كل الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال.