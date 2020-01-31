الزمالك يواجه أول أغسطس في أنجولا بزيه الأساسي

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وحضر الاجنماع الفني للمباراة أيمن حافظ المنسق العام وأحمد زاهر المدير الإداري ومصطفى ميلا عامل المهمات.
ويلتقى للزمالك مع أول أغسطس فى الثالثة عصر غدا السبت فى ختام مرحلة المجموعات، فى لقاء الذى يعد بمثابة تحصيل حاصل فى ترتيب المجموعة الأولى، وخاض الفريق الأبيض مرانه الأخير فى الثالثة من عصر اليوم على ملعب المباراة، وسبق المران مؤتمرا صحفيا للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تحدث خلاله حول قدوم الفريق إلى أنجولا لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعثر المحلى الأخير بالتعادل أمام وادى دجلة فى الدورى، خاصة أن مواجهة بطل أنجولا لن تصنع الفارق فى ترتيب المجموعة حيث تأهل الأبيض كثانى مجموعته بينما تصدر مازيمبى المجموعة بصورة نهائية وفى حالة نجاح الأبيض فى تحقيق الفوز على بطول أنجولا وتعرض مازيمبى الكونغولى متصدر المجموعة للخسارة أمام زيسكو الزامبى وفى هذه الحالة يتساوى الزمالك مع مازيمبى فى رصيد النقاط لن يتغير ترتيب المجموعة لتفوق بطل الكونغو فى المواجهات المباشرة مع الفريق الأبيض.
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