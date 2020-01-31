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الزمالك يواجه أول أغسطس في أنجولا بزيه الأساسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك و فريق وأول اغسطس الأنجولي الذي أقيم اليوم عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي  الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر، على أن يرتدي فريق  أول أغسطس الزي الأحمر في الأسود والشورت الأسود و حارسه يرتدي الزي الأصفر.

 

وحضر الاجنماع الفني للمباراة أيمن حافظ المنسق العام وأحمد زاهر المدير الإداري ومصطفى ميلا عامل المهمات.

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ويلتقى للزمالك مع أول أغسطس فى الثالثة عصر غدا السبت فى ختام مرحلة المجموعات، فى لقاء الذى يعد بمثابة تحصيل حاصل فى ترتيب المجموعة الأولى، وخاض الفريق الأبيض مرانه الأخير فى الثالثة من عصر اليوم على ملعب المباراة، وسبق المران مؤتمرا صحفيا للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تحدث خلاله حول قدوم الفريق إلى أنجولا لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعثر المحلى الأخير بالتعادل أمام وادى دجلة فى الدورى، خاصة أن مواجهة بطل أنجولا لن تصنع الفارق فى ترتيب المجموعة حيث تأهل الأبيض كثانى مجموعته بينما تصدر مازيمبى المجموعة بصورة نهائية وفى حالة نجاح الأبيض فى تحقيق الفوز على بطول أنجولا وتعرض مازيمبى الكونغولى متصدر المجموعة للخسارة أمام زيسكو الزامبى وفى هذه الحالة يتساوى الزمالك مع مازيمبى فى رصيد النقاط لن يتغير ترتيب المجموعة لتفوق بطل الكونغو فى المواجهات المباشرة مع الفريق الأبيض.

وقال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على مواجهة أول أغسطس الأنجولى أنه رغم تأهل الفريق الأبيض لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أنه يعتبر مواجهة أول أغسطس الأنجولى، مهمة من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر والمباريات المقبلة فى الدورى الممتاز وبطولة أفريقيا وأضاف أنه لا يفرق بين لاعب أساسى وآخر احتياطى، مشددا على أن كل اللاعبين فى حساباته، بينما من تم إبعاده عن مواجهة أول أغسطس تتم إراحته حرصا على عدم الإجهاد وأوضح كارتيرون أن لاعبى الزمالك يجب أن يفوزوا بكل المباريات بعد مواجهة مازيمبى وتابع: "لكن للأسف كان هناك لعب بدون روح فى لقاء وادي دجلة بالدورى لكننى عالجت الموضوع نفسيا بعد المباراة".

 

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