الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الهلال بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيسي على ملعب الجوهرة في أم درمان، استعدادًا لمواجهة الهلال التي تقام في التاسعة مساء غدٍ السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وأقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم في السودان.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، في المران الأخير اليوم في السودان استعدادًا لمواجهة الهلال.

ويعتلي الأهلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.