تقرير.. 3 تحديات.. هل يقهر الأهلي نقطته السلبية أمام الهلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ستتجه الأنظار نحو ملعب "الجوهرة الزرقاء" معقل فريق الهلال السوداني عندما يستضيف خصمه الأهلي في إطار المرحلة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، في المقابل يحتل النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني المركز الثاني والثالث برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويسعى الأهلي في موقعة أم درمان إلى التغلب على العديد من التحديات، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- بطاقة التأهل

حتى الآن لم يحسم المتأهلين من المجموعة الثانية في البطولة القارية حيث يتصارع ثلاثة فرق على بطاقتي الصعود سواء كان الأهلي أو الهلال بجانب النجم الساحلي الذي يُعد الأوفر والأقرب للصعود نظرًا لاستقباله فريق بلاتينيوم متذيل الترتيب على ملعب "رادس" في تونس.

الأهلي أمامه طريقان للتأهل وهما الأول تحقيق التعادل على أقل تقدير وهنا سيكون الفريق الأحمر صعد رسميًا للدور المقبل، في المقابل سيكون الطريق الثاني هو تحقيق الفوز وسيكون ممثل مصر ضمن الصعود والصدارة رسميًا دون النظر لنتيجة المباراة الثانية والتي ستجمع بين النجم وبلاتينيوم.

في المقابل، ليس أمام الهلال سوى طريق الفوز من أجل الحصول على بطاقة الصعود رسميًا وهذا ما يسعاه الفريق الأزرق خاصة أن المباراة ستقام بين ملعبه وجماهيره.

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- الفوز الأول

في مرحلة المجموعات بالمسابقة الأفريقية الأولى على مستوى الأندية لم يعرف الأهلي طريق الفوز خارج ملعبه منذ مباراة الترجي في نسخة 2018 والتي شهدت وصول الفريق الأحمر للنهائي قبل الخسارة من فريق "باب الدم والذهب" الترجي في المشهد الختامي بنتيجة (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الأهلي وقتها كان يقوده فنيًا الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي حيث خرج لمواجهة الترجي على ملعب "رادس" ضمن الجولة الخامسة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد جاء عن طريق وليد أزارو.

في الموسم الماضي من مرحلة المجموعات لم يحقق الأهلي أي فوز خلال حقبة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي مقابل التعادل في مباراة واحدة أمام شبيبة الساورة الجزائري (1-1).

وفي النسخة الحالية، خاض الأهلي مباراتين خارج قواعده الأولى كانت أمام النجم الساحلي وانتهت المباراة بفوز "جوهرة الساحل" بهدف دون رد، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل أمام بلاتينيوم بهدف لكل جانب.

- تحدي التاريخ

واجه الأهلي منافسه الهلال في سبع مناسبات من بينهم ثلاث مباريات في السودان لم ينجح من خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز حيث تعادل سلبيًا مرتين في نسخة (1987) و(2004) مقابل خسارة وحيدة كانت في مرحلة المجموعات من نسخة (2007) عندما تفوق بطل السودان بثلاثة أهداف دون رد.

وفي المجمل لم يعرف الأهلي خلال تاريخ زياراته للسودان سوى الفوز في مناسبة واحدة كانت على حساب فريق المريخ السوداني عندما انتهت المباراة بنتيجة (5-1) ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية من نسخة 1993 لتصنف هذه النتيجة بالأكبر خلال تاريخ المواجهات بين الأهلي والفرق السودانية.