الأهلي يعلن ضم لاعب مفاجأة في قائمته الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أعلن النادي الأهلي قيد الحارس الشاب مصطفى شوبير في قائمته الإفريقية ليصبح عدد اللاعبين في الفريق الأحمر حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا 30 لاعباً.

وتحتوي قائمة النادي الأهلي بعد إضافة شوبير على 4 حراس مرمى من أصل 30 لاعب، وهم شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، بالإضافة إلى مصطفى شوبير.

وكان النادي الأهلي قد أضاف محمود كهربا والسنغالي أليو بادجي وسعد سمير عند فتح باب القيد للمرة الثانية في دوري الأبطال، بعد أن قيد 26 لاعب في بداية الموسم.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراته الختامية في مجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد الهلال في السودان من أجل تحقيق فوز يضمن له الصدارة أو تعادل يؤهله إلى ربع النهائي.