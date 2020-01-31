"التعادل ليس هدفنا".. ماذا قال فايلر عن مواجهة الهلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - السوادن - بابكر عثمان:

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن هدف فريقه في مباراة الهلال هو تحقيق نتيجة الفوز، لافتًا إلى أن التعادل دائمًا ما يأتي كحل ثان.

ويخرج الأهلي لمواجهة خصمه الهلال على ملعب الأخير "الجوهرة الزرقاء" في إطار منافسات المرحلة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فايلر أضاف من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال :"التاريخ لن يكون حاسمًا في مباراة الهلال، ولا ننظر في تاريخ مواجهاتنا أمام السودان خاصة حول عدم تسجيلنا للأهداف على ملعبهم".

وتابع :"أي فريق يخوض مباراة يلعب على الفوز والتعادل يأتي كحل ثان".

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وعن غياب الثنائي أحمد الشيخ ورمضان صبحي، علّق فايلر قائلاً :"لن يكون هناك تأثير بغيابهما، الأهلي يمتلك لاعبين مميزين".

وحول عدم تحقيق الأهلي أي انتصارًا خارج ملعبه، أوضح المدير الفني السويسري :"صحيح أننا لم نحقق أي انتصار خارج ملعبنا، لكن سنتعامل مع هذه المباراة بأسلوب مختلف".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط يليله الثنائي النجم الرياضي الساحلي التونسي والهلال السوداني برصيد تسع نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

ويحتاج الأهلي في مباراة "أم درمان" لتحقيق التعادل على أقل تقدير من أجل حسم بطاقة الصعود لدور الثمانية، أما في حال الفوز فسيكون الفريق الأحمر ضمن الصعود والصدارة رسميًا دون النظر لمباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم والتي ستقام على الملعب الأوليمبي برادس.