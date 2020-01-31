طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الحاصل على حق تنظيم مباراة كأس السوبر الإفريقي طرح تذاكر المباراة التي ستقام في 14 فبراير القادم.
وتقام مباراة كأس السوبر على ستاد ثاني بن جاسم الذي يتسع إلى 25 ألف مشجع، حيث يلعب الزمالك بطل الكونفدرالية أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي 2018-2019.
وأرسل الزمالك أمس الخميس قائمة الفريق الخاصة بالمباراة، وأوضح أن موقف النادي من المشاركة مرهون بموافقة الدولية المصرية.
وتم تقسيم فئات تذاكرة مباراة الزمالك والترجي إلى فئتين بسعر 50 ريال قطري (217 جنيه) للتذكرة.
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