القبض على مشجع الهلال السوداني صاحب فيديو تهديد لاعبي وجمهور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إلقاء قوات القبض على مشجع الهلال السوداني ناشر الفيديو الذي هدد بقتل لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري.

وكان المشجع قد هدد لاعبي وجمهور نادي الأهلي الذي سيخوض لقاء الجولة الأخيرة أمام نظيرهم الهلال السوداني على أرض الأخير، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل قبل أن تلقي قوات الشرطة في بلاده القبض عليه متخفيًا في أحد المدن.

وأشار اللواء شرطة حقوقي عبدالله حسن عبد الله، مدير شرطة ولاية القضارف في تصريح صحفي، أشار إلى أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة ورصد ميداني و تم تحديد مخبأ المتهم ومداهمته والقبض عليه بواسطة مباحث شرطة ولاية القضارف بواسطة فريق مختص بتنسيق وتعاون تام مع مباحث شرطة ولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن ناشر الفيديو قام بتهديد وإرهاب لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري ليتم القبض عليه واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته.

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ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل 1 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.

وكان أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال السوداني، قد استنكر في تصريحات تليفزيونية لوسائل إعلام سودانية، ما قام به عدد من مشجعي فريقه، قائلاً:"كل ما يُشاع في الإعلام أمور غير صحيحة سواء أن جماهير الهلال تقول أن النادي الأهلي غير مرحب به فالنادي الأهلي محترم وتاريخه وإدارته كذلك ومصر والسودان جزء واحد ونتمنى أن تكون المباريات لتعزيز العلاقات بين الشعبين".