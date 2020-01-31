رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع الأوغندي كادو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، عن التعاقد مع الدولي الأوغندي باتريك كادو قادما من فريق نهضة بركان المغربي.
وذكر الإسماعيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عزز خط هجومه بالدولي الأوغندي "باتريك كادو" قادما من نهضة بركان المغربي .
وكان فريق نهضة بركان قد تعاقد مع كادو في صيف العام الماضي لمدة 4 مواسم، لتعويض رحيل التوجولي لابا كودجو إلى العين الإماراتي.
ولم يكمل اللاعب الأوغندي عقده مع الفريق المغربي، ليرحل في الانتقالات الشتوية الجارية إلى الإسماعيلي.
وكان اللاعب قد شارك مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا 2019 الأخيرة بمصر، ولم يسجل أي أهداف طوال مشاركته في البطولة.
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