مصر تفوز على أنجولا وتتأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا للصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات المقامة حاليا في المغرب، بعد تغلبه على أنجولا بنتيجة 3-0.

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات إنتصاره الثاني في البطولة، بعد تغلبه على أنجولا بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

وتقدمت مصر على أنجولا في الشوط الاول، بهدفين لكلا من محمد سعيد وأحمد عبد القادر، وفي الشوط الثاني سجل عبده الأشول الهدف الثالث للفراعنة في شباك المنتخب الأنجولي.

وبهذه النتيجة، تصدرت مصر المجموعة الثانية التي تتواجد بها برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد أنجولا عند 3 نقاط، بينما يحتل كلا من موزمبيق وغينيا المركزين الثالث والرابع بالمجموعة.

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وعلى جانب أخر، سيلتقي مساء اليوم منتخبا موزمبيق وغينيا ضمن مباريات المرحلة الثانية من منافسات البطولة.

وسيختتم منتخب مصر مواجهاته في أمم أفريقيا للصالات بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الاولى من بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات المقامة حاليا بالمغرب، إلى كأس العالم المقرر إقامتها بدولة ليتوانيا 2020 في الفترة من 12 سبتمبر حتى 4 أكتوبر.