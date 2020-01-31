ميدو: لعبنا أفضل كرة في مصر مع المقاصة.. والإقالة أمر طبيعي في عالم التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث احمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، عن كواليس رحيله عن الفريق الفيومي، مؤكدًا أنه رفض الخروج والاعتذار عن استكمال مهمة تدريب الفريق وترك القرار لمجلس الإدارة.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "star of fantasy"، المذاع عبر موقع يلا كورة، إن خلال فترة تدريبه لفريق مصر المقاصة اجتهد وقدم كل ما لديه لكن حالفه سوء توفيق خلال المباريات.

وأضاف:" بشهادة مصر كلها كنا أفضل فريق يلعب كرة في مصر، وليس استحواذ فقط ولكن كان الفريق مؤثر ويلعب كرة هجومية أمام الفرق الكبيرة".

وأوضح، أنه كمدرب كان لديه بعض القناعات لعدد من اللاعبين في الفريق لإثبات نظريته في الدفع بهم خلال المباريات، لكن الأمور لم تسير كما يتمنى.

وتابع:" جميع اللاعبين كانوا يقاتلون من اجل ميدو، لكن هذه كرة القدم، فهناك مثال يوهان كرويف بعد تكوين الجيل العظيم لبرشلونة تمت إقالته".

Advertisements

وأكمل:" كل المدربين بيتم اقالتهم ميدو مش أفضل من انشيلوتي ومورينو وغيرهم من المدربين".

وأشار إلى أن المدرب لابد أن يقدم استقالته حين تخرج الأمور داخل غرف خلع الملابس عن السيطرة، أو شعوره بعدم وجود رد فعل من اللاعبين تجاه تعليماته.

وأكد، أن فريق مصر المقاصة خلال مبارياته الأخيرة قبل الرحيل كان يقدم مواجهات قوية وتفوق على جميع الفريق بلا استثناء لكن هناك سوء توفيق.

وأتم تصريحاته:" في يوم من الايام فزت بكاس مصر مع الزمالك كأصغر مدرب يحقق ذلك وثاني يوم طالبوني بتقديم استقالتي".