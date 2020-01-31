الأهلي يقيد مصطفى شوبير في القائمة الإفريقية

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية. مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية. ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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