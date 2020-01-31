الفيصلي يتعاقد مع محمد الصعيري

حسم نادي الفيصلي صفقة انتقال محمد الصعيري مهاجم الوحدة لانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. أنهت ‏إدارة نادى الفيصلي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج اجراءات التوقع رسمياً مع اللاعب '' محمد الصيعري '' بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر مع أفضلية شراء العقد ابتداءً من الموسم القادم . محمد الصيعري '' بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر مع أفضلية شراء العقد ابتداءً من الموسم القادم . ولعب محمد الصعيري صاحب ال ٢٦ عاما في أكثر من نادي ابرزهم نادي اتحاد جدة، الوحدة ونادي هجر. من نادي ابرزهم نادي اتحاد جدة، الوحدة ونادي هجر. يستعد نادى الفيصلي لمواجهة نظيره فريق الفيحاء غدا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يحتل نادي الفيصلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٤ نقطة.

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