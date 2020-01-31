الإسماعيلي يستعرض أرقام باتريك كادو مهاجم الفريق الجديد

أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد مع المهاجم الاوغندي باتريك كادو قادماً من نهضة بركان المغربي في موسم الانتقالات الشتوية الجاري. انضم الأوغندى الدولى باتريك كاديو لكتيبة هجوم الإسماعيلى فى سبيل زيادة هجوم الفريق فعالية ونجاعة. وجاءت أرقام باتريك كادو كالتالي.. – كادو ولد فى اوغندا يوم 9 اكتوبر 1995 (24 عام) ويبلغ طوله 178 سنتيمترات . 178 سنتيمترات . -لعب لنادي نهضة بركان المغربي وكامبالا سيتي الاوغندي ، حيث شارك الموسم الحالي في 7 مباريات واحرز هدف وصنع مثله. Advertisements -الموسم الماضي احرز لقب هداف الدوري الاوغندي برصيد 18 هدف كما احرز هدفين من ثلاث مشاركات في بطولة كأس الكونفدرالية. -بلغ اجمالي مشاركات الاعب مع نادي كامبالا 64 مباراة ، احرز خلالهم 35 هدف فى الدوري والكأس والبطولات الأفريقية . -على الصعيد الدولى ، شارك في 13 مباراة احرز 6 اهداف منهم 5 اهداف فى 8 مباريات دولية فى عام 2019 . -اهم اهدافه الدولية كان هدف الصعود لكاس الأمم الأفريقية 2019 ، كما استطاع احراز هدف منتخب بلاده في منتخب الكونغو بكأس الأمم الأفريقية التي اقيمت في مصر العام المنقضى.

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