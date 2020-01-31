ديديه جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة أسوان

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق عن قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء أسوان عصر الأثنين المقبل فى الأسبوع الــ16 بالبطولة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تغارد بعثة الدراويش إسماعيلية صباح غد السبت إلى أسوان.
ولم تشهد القائمة أى وجوه جديد باستثناء استبعاد محمد صادق ووجيهعبد الحكيم لأسباب متنوعة وضم محمود عبد المنصف حارس المرمى وكماتشو الظهير الأيمن.
وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة اسوان كالتالي..
حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف
خط الدفاع ..باهر المحمدى ، محمد هاشم ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد مجدىالجمل ، أسامة إبراهيم ، محمود البدرى ، كماتشو.
خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، همام طارق.
خط الهجوم .. شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، محمد الشامى.
ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة جمعهما من 15 مباراة حقق الفوز في سته وتلقى الهزيمة في مثلهما وتعادل في ثلاثة.
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