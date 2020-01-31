20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة سموحة

اختار جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق غدا السبت بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري. وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد مسعد ومحمد كنارية وأحمد مرشوح وميدو جابر وصلاح عاشور وعمرو مرعي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وأودو موسيس. بيكلي وأودو موسيس. ومن المقرر أن يغادر اللاعبون المختارون والجهاز الفني القاهرة صباح الغد متجهين إلى مدينة الإسكندرية للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد مباراة سموحة. وواصل فريق المقاصة اليوم تدريباته استعدادا لمباراة سموحة، حيث خاض اللاعبون المران على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن جمال عمر قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر الإسكندرية.

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