اتحاد جدة يتعادل مع الرائد في الدوري السعودي

حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق اتحاد جدة أمام نظيره فريق الرائد بينتجة 1 / 1 في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس

افتتح أهداف اللقاء لاعب الرائد أحمد يوسف الزين فى الدقيقة ٥٠ من زمن اللقاء.

ليتعادل اتحاد جدة عن طريق ليوناردو جيل في الدقيقة ٦٠ من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادى الرائد المركز السادس برصيد ٢٧ نقطة، في حين ياتي نادي اتحاد جدة في المركز الثانى عشر برصيد ١٦ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.افتتح أهداف اللقاء لاعب الرائد أحمد يوسف الزين فى الدقيقة ٥٠ من زمن اللقاء.ليتعادل اتحاد جدة عن طريق ليوناردو جيل في الدقيقة ٦٠ من زمن اللقاء.بهذة النتيجة يحتل نادى الرائد المركز السادس برصيد ٢٧ نقطة، في حين ياتي نادي اتحاد جدة في المركز الثانى عشر برصيد ١٦ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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