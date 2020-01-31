التعاون يعلن تفاصيل إصابة حسن كادش

أعلن نادى التعاون إصابة لاعبه حسن كادش مدافع الفريق المنضم حديثا قادما من نادي الهلال السعودي.

ونشر نادى التعاون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا ‏ أكد الجهاز الطبي بأن إصابة اللاعب ‎حسن كادش في عضلة الفخذ الخلفية سيجري معها أشعة مقطعية لتحديد فترة العلاج اللازمة ، تمنياتنا للذئب حسن بالشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب .

وكانت إدارة نادي التعاون تعاقدت مع حسن كادش لمدة ثلاث مواسم قادما من نادي الهلال السعودي.

يستعد نادى التعاون لمواجهة نظيره فريق اتحاد جدة يوم الأربعاء ٥ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس

يحتل نادى التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٧ نقطة.

في عضلة الفخذ الخلفية سيجري معها أشعة مقطعية لتحديد فترة العلاج اللازمة ، تمنياتنا للذئب حسن بالشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب .وكانت إدارة نادي التعاون تعاقدت مع حسن كادش لمدة ثلاث مواسم قادما من نادي الهلال السعودي.يستعد نادى التعاون لمواجهة نظيره فريق اتحاد جدة يوم الأربعاء ٥ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.يحتل نادى التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٧ نقطة.

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