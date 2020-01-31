الشرقية يستضيف ميت خاقان لملاحقة سرس الليان في القسم الثالث

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشرقية نظيرة ميت خاقان ، غدا السبت فى الجولة الثامنة عشر من منافسات دورى القسم الثالث بالمجموعة العاشرة.

يدخل الشرقية المباراة بروح عالية، بعد الفوز على أبوكبير بثنائية على ملعبة ووسط جمهورة

ليرفع رصيد ه إلى 30 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف المتصدر سرس الليان.واختار مصطفى مزيكا المدير الفني للشرقية قائمة الفريق ، والتي تضم:فى حراسةالمرمى إسلام أحمد "إيسو" وسيد عماد.وخط الدفاع محمود صلاح وأحمد صقر وسيد مدبولي ومحمد صالح وأحمد عبدالغني "غنوة".وخط الوسط حامد فيصل و عمر فتحي ومحمود أنيس و محمد إبراهيم عواد "كيكا" ومحمود هشام "كهربا" و حازم خالد وعمرو يحيي ومحمد إسماعيل "صغيرة" و علي الجنايني.وخط الهجوم ياسر إبراهيم و كريم سمير.