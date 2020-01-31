يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشرقية نظيرة ميت خاقان ، غدا السبت فى الجولة الثامنة عشر من منافسات دورى القسم الثالث بالمجموعة العاشرة.
يدخل الشرقية المباراة بروح عالية، بعد الفوز على أبوكبير بثنائية على ملعبة ووسط جمهورة
واختار مصطفى مزيكا المدير الفني للشرقية قائمة الفريق ، والتي تضم:
فى حراسةالمرمى إسلام أحمد "إيسو" وسيد عماد.
وخط الدفاع محمود صلاح وأحمد صقر وسيد مدبولي ومحمد صالح وأحمد عبدالغني "غنوة".
وخط الوسط حامد فيصل و عمر فتحي ومحمود أنيس و محمد إبراهيم عواد "كيكا" ومحمود هشام "كهربا" و حازم خالد وعمرو يحيي ومحمد إسماعيل "صغيرة" و علي الجنايني.
وخط الهجوم ياسر إبراهيم و كريم سمير.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية يستضيف ميت خاقان لملاحقة سرس الليان في القسم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.