برشلونة يتنازل عن فكرة التعاقد مع مهاجم بسبب جريزمان

يقدم الفرنسي أنطوان جريزمان، مع برشلونة الإسباني مستويات طيبة في المباريات الأخيرة، وذلك في ظل غياب لويس سواريز بسبب الإصابة.
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فسجل جريزمان الهدف الأول لبرشلونة في سباق ليجانيس في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة.
بحيث قرر نادي برشلونة الإسباني التنازل عن فكرة التعاقد مع مهاجم لتعويض إصابة سواريز خلال سوق الانتقالاتالشتوية الجارية.
يذكر أن برشلونة قد تكلف 120 مليون يورو مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي المتوج بكأس العالم عام 2018 من فريق أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.
والآن يقع على عاتق جريزمان مسئولية التهديف خلال الموسم، بحيث قد لا يلحق سواريز غير أخر شهر.
المدير الفني الجديد كيكي سيتين، أشرك "جريزو" في مركز المهاجم مرتين خلال كأس ملك إسبانيا وسجل فيهاثلاث أهداف ويذكر أنه طوال الموسم سجل 12.
لكن حتى الآن فأن التعاون بين جريزمان ونجم الفريق ليونيل ميسي لم يظهر وقد يتطور هذا في الفترة المقبلة مع توالي المباريات.
وفي سياق متصل يعد جريزمان قريبًا من مواطنه عثمان ديمبيلي والذي يعاني في الفترة الأخيرة من إصابة ابتعده اسبوعين عن الفريق.
في حالة عودة ديمبيلي سوف يعتمد كيكي سيتين على الثلاثي "ميسي وجريزمان وديمبلي" في الأمام مع الاعتماد على أنسو فاتي كاحتياطي.
يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى برصيد 43 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
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